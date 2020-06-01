"Индийский штамм, как и Кремль, начинает напрягать": россиян пугает статистика новых случаев COVID-19

В России, несмотря на идущую в стране уже более полугода кампанию по вакцинации населения, фиксируется рост числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки количество новых выявленных случаев COVID-19 в стране перевалило за отметку в 20 тысяч (20 182). Такие данные приводит оперативный штаб, сформированный при правительстве для борьбы с распространением заболевания.

Не менее показательным выглядит и тот факт, что снижается численность бессимптомных заболевших. Из более чем 20 тысяч человек только у 3 038 россиян болезнь протекает без каких-либо симптомов и прочих клинических проявлений. Иными словами, постепенно сбываются прогнозы тех, кто ожидал роста заболеваемости и ухудшения эпидемиологической обстановки, сетуя при этом на активное распространение так называемого «индийского штамма», который отличается более высокой степенью заразности и протекает в целом тяжелее.

Разумеется, оптимизма россиянам подобные новости не добавляют, а потому в социальных сетях пользователи не скрывают волнения, требуют закрыть Москву для въезжающих, тем более что именно столица – лидер по числу новых случаев в стране. Кроме того, многие винят в усугублении ситуации власти, которые открыли авиасообщение и в целом, как считают граждане, проявили «халатность» в отношении необходимых мер.

«Москву надо закрыть для въезжающих. И для выезжающих»;

«Во всем виноваты торговые центры»;

«Правильно, своё разгильдяйство и тунеядство власть теперь может списать на третью волну»;

«Я думаю, причина такого всплеска – это халатность властей по отношению к санитарному организационному порядку»;

«Зато границы и авиасообщения открыли. Прилетайте, заражайте, а потом лечитесь»;

«А зачем заграницу открывают?»;

«Хоть в этом власти преуспели, наблюдается рост»;

«Индийский штамм, как и Кремль, начинает напрягать», – возмущаются россияне.