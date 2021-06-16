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В Москве антирекорд по смертям. В России резкий рост заболеваемости

В Москве 92 случая смерти от ковида за сутки, по всей России на три тысячи заболевших больше, чем вчера

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлено 20 182 случая заражения коронавирусом — почти на три тысячи больше, чем было накануне и в предыдущие дни. Это следует из статистики, опубликованной оперативным штабом при Роспотребнадзоре.

Умерли 568 больных ковидом против 548 накануне, а выздоровели 13 505 человек — этот показатель за сутки подрос почти на тысячу.

В Москве тем временем зафиксирован абсолютный антирекорд по смертям от болезни — 92 случая, причем показатель растет: вчера было 88 новых смертей, а позавчера — 86. Выздоровевших за сутки в столице вдвое меньше, чем заболевших — 4 057 человек.

В Санкт-Петербурге новых случаев меньше, чем в Москве — всего 1 143, но летальных исходов заметно больше — 99. Это также антирекорд. 

Тем временем в Московской области за сутки зафиксировано всего 16 смертей, хотя заболеваемость там даже выше — 2 308 человек в день. 

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