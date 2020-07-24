"Захарова, учи матчасть!" представителю МИД врезали за пост в ее Telegram-канале

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Не совсем понятно, является ли он официальным источником МИД, но Мария Владимировна не стесняется писать там точку зрения от всех россиянин. Вот и на этот раз она попыталась поднять новую волну «про плохих пендосов». Поводом для этого послужили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявившей, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона и «закон требует», чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.

Также планы введения новых санкций озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод «Северный поток-2».

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово «закон» произносить», – написала Захарова.

Но вопреки ожиданиям Захаровой россияне истерию про плохих американцев не поддержали. И раскритиковали ее же саму.

«Очередной пример профнепригодности Захаровой: не знает она, что первая война в Ираке («Буря в пустыне») и операция в Югославии были согласованы ООН. Захарова, учи матчасть!» – призвали представителя МИД.

«Да, это все равно, что она бы себя за Чечню и рязанский сахар захотела наказать…» – поддержали предыдущего комментатора следующие.

«Как обычно – стрелки переводит. Отвечайте уже за СВОИ действия!» – объясняют Захаровой.

«Да, вы можете сколько угодно бросаться словами, Захарова, но за свои действия отвечать придется», – вторят другие россияне.

«Полное беззаконие – оно сейчас внутри страны творится. Но Захаровой это, очевидно, малоинтересно», – считает москвич.