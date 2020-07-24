Сегодня, в 8:26

"Захарова, учи матчасть!" представителю МИД врезали за пост в ее Telegram-канале

Похоже, Мария Захарова рассчитывала поднять новую волну про "плохих пендосов", но в ответ получила критику в свой адрес

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Не совсем понятно, является ли он официальным источником МИД, но Мария Владимировна не стесняется писать там точку зрения от всех россиянин. Вот и на этот раз она попыталась поднять новую волну «про плохих пендосов». Поводом для этого послужили слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, заявившей, что женевская встреча Джо Байдена и Владимира Путина не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона и «закон требует», чтобы Белый дом продолжал рассматривать ограничения, связанные с применением химического оружия.

Также планы введения новых санкций озвучил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявил, что Белый дом готовит очередной пакет ограничений из-за ситуации с Алексеем Навальным. Кроме того, Вашингтон продолжит принимать меры против российских компаний, строящих трубопровод «Северный поток-2».

«А давно США стали жить по законам? То, как они действуют в Организации по запрещению химического оружия, ни под какой закон не подпадает – полное беззаконие. Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных. А потом можно будет слово «закон» произносить», – написала Захарова.

Но вопреки ожиданиям Захаровой россияне истерию про плохих американцев не поддержали. И раскритиковали ее же саму.

«Очередной пример профнепригодности Захаровой: не знает она, что первая война в Ираке («Буря в пустыне») и операция в Югославии были согласованы ООН. Захарова, учи матчасть!» – призвали представителя МИД.

«Да, это все равно, что она бы себя за Чечню и рязанский сахар захотела наказать…» – поддержали предыдущего комментатора следующие.

«Как обычно – стрелки переводит. Отвечайте уже за СВОИ действия!» – объясняют Захаровой. 

«Да, вы можете сколько угодно бросаться словами, Захарова, но за свои действия отвечать придется», – вторят другие россияне.

«Полное беззаконие – оно сейчас внутри страны творится. Но Захаровой это, очевидно, малоинтересно», – считает москвич. 

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Расследование 12 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 3 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 3 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Расследование 12 минут назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 29 минут назад

Собянин ввел новые ограничения в Москве: вход в кафе не вакцинированным теперь закрыт

Общество 43 минуты назад

Заказчик убийства зампреда Центробанка Козлова собрался на свободу

Общество 47 минут назад

Экстремальная жара: в Москве побит рекорд температуры 142-летний давности

Общество 53 минуты назад

Лето и коронавирус в разгаре: Фоторепортаж Sobesednik.ru

Здоровье и дом 1 час назад

Врач рассказала, как получить справку о наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Общество 1 час назад

Великобритания отказалась дать гражданам право работать из дома после пандемии

Общество 2 часа назад

"Все это страшно – не пора ли им в отставку?" россияне запаниковали из-за новостей о "чипировании"

Общество 2 часа назад

Дискриминация неминуема: Кремль ответил на заявление о жалобах непривитых россиян

Здоровье и дом 4 часа назад

В России зафиксировано более 16 тысяч случаев COVID-19 за последние сутки

Здоровье и дом 5 часов назад

Будет ли в России как в Индии: Гинцбург об опасности "хитрого" штамма

Общество 6 часов назад

Московские власти предупредили об экстремальной жаре в ближайшие часы

Происшествия 6 часов назад

В детском лагере девушка зарезала подругу из-за спора, кто из них лучший вожатый

Общество 6 часов назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Здоровье и дом 7 часов назад

"Это убьет вирус, включая вас": В Филиппинах антипрививочников пугают вакциной для свиней

Общество 7 часов назад

"Решение может быть принято чисто импульсивно": Андрея Кураева "заморозили"

Политика 8 часов назад

Подняли себе зарплату и "обнулили" Путина: о чем думала седьмая Дума

Происшествия 8 часов назад

Шестнадцатилетний проводник погиб после нападения медведя на туристов в Красноярском крае

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика