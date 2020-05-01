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"Все это страшно – не пора ли им в отставку?" россияне запаниковали из-за новостей о "чипировании"

Утром 22 июня появилась новость, из-за которой многие сразу отмели негативные эмоции от вылета сборной страны с ЧЕ-2020

Фото: Скриншот Youtube

Утром 22 июня издание «КоммерсантЪ» опубликовало новость, из-за которой многие россияне сразу отмели негативные эмоции от вылета сборной страны с ЧЕ-2020 по футболу, забыв буквально обо всем. Правда, негатив заменили негативом. Ведь журналистам стало известно о том, что правительство готовит программу чипирования россиян.

Сообщается, что в Минобрнауки прорабатывают программу, в рамках которой планируется создать технологии вживления в мозг человека чипов, позволяющих управлять внешними устройствами или даже обмениваться с ними информацией. В целом, речь идет в большей степени о научном проекте, призванном в той или иной степени облегчить жизнь человека, а не о том «чипировании», о котором в последние годы активно говорят социальные сети и, тем более, приверженцы теории заговоров.

Как бы там ни было, на этот момент мало кто обратил внимание, напротив, социальные сети буквально взорвались целым потоком самых разнообразных комментариев. Кто-то, например, иронизирует над уровнем развития технологий в России в целом, отмечая, что реализовать нечто подобное в стране, где до сих пор не газифицированы многие дома, будет невозможно. Другие сразу же отмечают, что сумма в 54 миллиарда (именно такой бюджет, согласно данным издания, выделяют на реализацию программы – прим.) будет просто разворована. Но есть и те, кто откровенно запаниковал, а потому поспешил выплеснуть свои тревоги в комментариях.

«Будет 2 чипа. Первый контролирует, чтобы пришел на выборы и нажал нужную кнопку. Второй с электрошокером для отключения тушки на митингах»;

«У нас есть люди, которые жилища свои дровами отапливают. Какие чипы?»;

«Не задержались ли они в Кремле? Как вам кажется? Долго на крепость будут проверять нашу Родину? Хотя понимаю, что защищать её, бедную, некому!»;

«Даёшь обязательную чипизацию!»;

«Чубайса надо позвать. Слишком хорошо разбирается в новых технологиях. Большой опыт. Да и у президента на хорошем счету. Много для страны сделал»;

«Зато в старости стакан воды можно принести себе силой мысли»;

«Вроде ничего особо удивительного, Илон Маск уже давно развивает свой проект NeuraLink. Только у нас в России вряд ли это будет продвигаться так же успешно. 54 миллиарда??? Интересно, сколько из них уйдет кому-то в карман»;

«Хозяева Чубайса мутят»;

«Либо украдут все, либо сделают ерунду»;

«Задача для ЦИК значительно упростится»;

«Ждём в 29 году принудительное чипирование? Все интересное только начинается»;

«Великий чипизатор, ты детям в школах туалеты для начала сделай»;

«Огромные деньги выделяют! Не думаю, что это забота о слепых или не ходячих. Цель глобалистов ясна и понятна. и это страшно!»;

«Все это страшно – не пора ли им в отставку?» – пишут пользователи.

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