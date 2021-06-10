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Одобрил лично Путин: СМИ узнали о подготовке правительством программы «чипирования» россиян

Похоже, что многочисленные разговоры о "чипировании" однажды обретут реальное воплощение

Фото: Global Look Press

Похоже, что многочисленные разговоры о «чипировании» однажды обретут реальное воплощение для всех, кто шутил об этом или всерьез опасался чего-то подобного. Как стало известно СМИ, в России разрабатывают новую федеральную программу, позволяющую вживлять в мозг людей микрочипы, с помощью которых человек сможет управлять внешними устройствами или даже получать от них необходимую информацию. Такие данные приводятся в публикации «Коммерсанта» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что для разработки программы чипирования россиян при Министерстве образования и науки уже сформирована отдельная рабочая группа, а саму программу назвали «Мозг, здоровье, интеллект и инновации». Ее действие, согласно статье, рассчитано до 2029 года.

Документ, о котором упоминает издание, был разработан специалистами РАН и МГУ, более того, еще в марте этого года его одобрил лично Путин. В будущем проработку новой программы собираются доверить главе администрации президента России Антону Вайно и премьеру Михаилу Мишустину. Более того, на реализацию программы планируют выделить порядка 54 миллиардов рублей из смежных национальных проектов. В Минобрнауки журналистам, обратившимся в ведомство за комментариями, сказали, что данный проект пока находится в стадии начальной проработки.

В рамках программы в будущем планируется проводить исследования и развивать технологии нейроинтерфейсов, которые позволяют управлять внешними устройствами напрямую, посылая им электрические сигналы от головного мозга, интерпретированные программным обеспечением в качестве конкретных команд.

Кроме того, программа предполагает разработку интерфейсов для управления более сложными системами, в том числе атомными электростанциями, самолетами и автомобилями, а также другой техникой. Учение при этом рассчитывают создать технологии, способные самостоятельно формировать цели, проводить оценку ситуации, давать прогноз на ее дальнейшее развитие и даже принимать конкретные решения.

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