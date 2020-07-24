Верховный суд отказался пересмотреть приговор по громкому делу об убийстве на пляже в Туапсе

Как стало известно Sobesednik.ru, Верховный суд России отказался передавать кассационную жалобу на приговор по громкому делу об убийстве на безлюдном пляже в Туапсе 19-летней уроженки Пятигорска Анастасии Мужени. Её подруга Алёна Попова будет отбывать 8-летний срок за совершение преступления. У адвоката Поповой, подавшей кассационную жалобу, есть время для обжалования постановления ВС.
Днём 29 августа 2017-го на диком пляже недалеко от Туапсе подходящие мимо туристы обнаружили в палатке труп молодой девушки. Её голова была в крови, на теле обнаружились многочисленные ссадины и синяки. Погибшей оказалась 19-летняя Анастасия Муженя.
Незадолго до смерти девушка переехала в Москву, где подрабатывала в стрип-клубе. Впоследствии она решила вернуться в родной город, но до этого написала своей подруге Алёне Поповой. Девушка отдыхала с большой компанией на музыкальном фестивале в Красной Поляне и предложила Мужене прилететь в Адлер.
22 августа Анастасия прибыла в Сочи, встретилась с Поповой, после чего подруги добрались до пляжа. Там они познакомились с двумя молодыми людьми, которые проплывали на лодке мимо их дикого пляжа. Это были Дмитрий Козаченко и Эльман Курбанов. Вечером компания собралась в кальянной, где подруги поругались на почве ревности к Курбанову. По данным следствия, это стало мотивом для убийства Мужени. Девушки ушли из кальянной, но в палатке ссора продолжилась, заявили в Следственном комитете.
«Действуя на почве возникших личных неприязненных отношений, Попова нанесла неустановленным твёрдым тупым предметом не менее трёх ударов в область головы Мужени», – сообщили в пресс-службе СК.
После этого Попова ушла с пляжа, поймала попутку, в которой ехали трое парней, доехала с ними до автостанции, откуда автостопом добралась до Пятигорска.
Попова была задержана, ей предъявили обвинение в умышленном убийстве. В декабре 2019-го Туапсинский районный суд признал девушку виновной и приговорил к восьми годам лишения свободы. Попова так и не признала свою вину.
Уголовное дело вызвало большой общественный резонанс – сторонники Поповой уверены в её невиновности. Ранее Sobesednik.ru рассказывал о нестыковках в версии следствия. Так, в крови погибшей не было найдено следов алкоголя. Однако незадолго до гибели она выпивала с новыми знакомыми. По мнению экспертов, если бы смерть наступила через пару часов после вечеринки, алкоголь остался бы в организме.
Кроме того, на теле Мужени были обнаружены многочисленные синяки, соответственно, погибшая яростно оборонялась от нападавшего. Но при осмотре на теле Поповой никаких повреждений найдено не было.
В убийстве Мужени позднее признался 21-летний Владимир Черкасов, который был одним из пассажиров той самой попутки. Однако следствие его так и не допросило.