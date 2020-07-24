Верховный суд отказался пересмотреть приговор по громкому делу об убийстве на пляже в Туапсе

Как стало известно Sobesednik.ru, Верховный суд России отказался передавать кассационную жалобу на приговор по громкому делу об убийстве на безлюдном пляже в Туапсе 19-летней уроженки Пятигорска Анастасии Мужени. Её подруга Алёна Попова будет отбывать 8-летний срок за совершение преступления. У адвоката Поповой, подавшей кассационную жалобу, есть время для обжалования постановления ВС.

Днём 29 августа 2017-го на диком пляже недалеко от Туапсе подходящие мимо туристы обнаружили в палатке труп молодой девушки. Её голова была в крови, на теле обнаружились многочисленные ссадины и синяки. Погибшей оказалась 19-летняя Анастасия Муженя.

Незадолго до смерти девушка переехала в Москву, где подрабатывала в стрип-клубе. Впоследствии она решила вернуться в родной город, но до этого написала своей подруге Алёне Поповой. Девушка отдыхала с большой компанией на музыкальном фестивале в Красной Поляне и предложила Мужене прилететь в Адлер.