"Чтобы не подняли на смех": Депутаты решили не трогать самокаты до выборов

Депутат Госдумы Андрей Исаев от «Единой России» заявил, что в ближайшие месяцы законопроектов о регулировании движения электросамокатов он с коллегами принимать не собирается, а прежде чем вносить такую инициативу, они все же намерены изучить, как этот вопрос решается за рубежом. Другая причина, по которой закона ждать в ближайшее время не стоит, — летние каникулы Госдумы перед выборами.

«Для того, чтобы нас не подняли на смех с законом о самокатах, нужно сначала посмотреть практику регулирования этой темы», — приводит слова Исаева «Интерфакс». Он добавил, что заняться проблемой, вероятно, все же придется из-за недовольства пешеходов, которых всё чаще «сбивают с ног».

Депутат обратил внимание на то, что в данном случае ограничивать движение на электросамокатах не так просто, потому что у них нет номеров, а у их водителей не должно быть прав.

Весной 2021 года все чаще начали появляться сообщения о том, что детей и взрослых сбивают электросамокаты. Сперва петербургское отделение Следственного комитета пыталось решить эту проблему обысками у сервисов по аренде самокатов, а затем на уровне Дептранса Москвы прозвучали заявления о намерениях зарегулировать езду на них, однако как именно с правовой точки зрения это собираются делать, в мэрии не пояснили.