Москва введет ограничения на движение электросамокатов – Дептранс

Глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в столице намерены ввести жесткие ограничения на вождение электросамокатов. В пешеходной зоне на них нельзя будет ездить быстрее пешеходов, а по регулированием проезда электросамокатов по проезжей части займется ГИБДД.

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км/ч. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», — приводит слова Ликсутова «КоммерсантЪ». Также чиновник объяснил нововведение авариями, в которых принимают участие дети.

Электросамокаты, которые сдаются в аренду в парках и в других зонах, будут искусственно ограничены в скорости до максимальных 15 км/ч.

«Мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — поясняет Ликсутов.

Если эти меры будут иметь законодательный характер, то городская администрация не сможет принять их как минимум до сентября. Напомним, что Московская городская дума в конце мая ушла в четырехмесячный оплачиваемый отпуск.

По каким правилам в ГИБДД намерены регулировать движение самокатов, не уточняется. Правила дорожного движения на них в отдельных случаях могут распространяться, однако водители могут их просто не знать, так как вовсе не обязаны получать права.