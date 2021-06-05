Половина россиян выступают за регулирование вождения электросамокатов

Согласно данным опроса SuperJob, введение законодательных ограничений на вождение электросамокатов готовы поддержать почти половина респондентов — 49%. Лишь около четверти населения (23%) выступают против этой меры, а 28% затрудняются ответить на такой вопрос.

Как отмечает РБК, среди сторонников такого регулирования немного больше мужчин, чем женщин (52% против 45%). Также чаще ограничения поддерживают более старшие группы населения: среди возрастной категории от 45 лет таких 58%, а среди людей до 34 лет — лишь 39%.

Респондентов волнуют случаи, когда электросамокаты сбивали детей: они предлагают таким меры как ограничение скорости до 10-20 км/ч, введение специальных водительских прав, либо просто запрет на езду на них по пешеходным зонам.

Ранее в СПЧ предлагали делать номерные знаки для электросамокатов, распространить на них ПДД и ввести ответственности за его нарушение. В СК также провели обыски в компаниях, предоставляющих услуги по аренде электросамокатов в связи с возбужденным уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.