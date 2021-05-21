В Москве хотят ограничить скорость для электросамокатов и запретить езду вдвоем

В московских парках на законодательном уровне могут ввести ограничение скорости в 15 км/ч для электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил ТАСС председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Председатель Мосгордумы заявил, что современные способы передвижения набирают популярность как развлечение и как вариант экономичного и экологичного вида транспорта, однако в законодательной базе правила пользования этими средствами пока не учтены. Поэтому «Единая Россия» и депутатское объединение «Моя Москва» предложили столичному правительству разработать документ, который будет регулировать порядок передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на территориях городских парков, садов и в иных общественных пространствах.

В документе, по словам Шапошникова, должны быть учтены следующие моменты: скорость передвижения на СИМ ограничивается 15 км/ч; скорость во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ дополнительно снижается; наличие отдельной площадки для лиц, обучающихся управлению СИМ; обязательное наличие велодорожек на территории парков, при их отсутствии прокат не допускается; обязанность пользователей в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаться только на СИМ, оснащенных передними и задними габаритными огнями; запрет на передвижение двух человек на одном СИМ.

Аналогичные ограничения предлагается ввести для велосипедов и электровелосипедов.

Предлагается также создать черный список нарушителей правил, который предусматривает лишение права на аренду СИМ в городских сервисах.

Также Шапошников считает необходимым внести в ПДД нормы о регулировании движения СИМ и введение ограничения максимальной скорости до 25 км/ч, а при совмещенном движении с пешеходами — до 7 км/ч (и за пешеходами остается приоритетное право передвижения).