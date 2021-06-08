Сахмеев Владимир
11 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Для задержания сотрудница салона ногтевого сервиса выделили целый автобус с полицейскими

На фото две девушки в медицинских масках
Фото: соцсети

Махбурат Эмилбаев (справа)

Руководитель НКО «Тонг Жахони», помогающей мигрантам в России Валентина Чупик сообщила, что в московском ОМВД Хамовники полиция второй день удерживает уроженку Кыргызстана Махбурат Эмилбаеву. Об этом пишет «Новая газета».

2 июня девушка обратилась в полицию с заявлением о неправомерном задержании и превышении должностных полномочий.

В тот день ее задержали по новому адресу проживания. Там она прожила три дня и не успевала оформить регистрацию, хотя документы на предыдущее место жительства у нее были активны до 2 июня.

По словам Эмилбаевой, посредница, сдававшая ей жилье, отказывалась регистрировать девушку и убеждала, что заплатила полицейским, чтобы ее не беспокоили. Но 2 июня мужчина в гражданском с удостоверением полицейского задержал ее, дождавшись на выходе из квартиры.

«Этот полицейский внизу, когда увидел, что мы спустились, очень удивился. Сейчас я думаю, что они не планировали меня забирать — думали, что участковый поднимется, возьмет деньги у меня и спустится», – рассказывает мигрантка. 

Эмилбаева снимала происходящее на камеру вплоть до прибытия в отдел полиции. По словам Эмилбаевой, от силовиков пахло спиртным. Мужчина, который ее задерживал, оказался участковым по району Хамовники Иваном Казаковым.

В отделе против Эмилбаевой применили силу. Она успела сбросить коллегам видео, где слышно, как она кричит и просит о помощи.

В итоге на нее составили два протокола со штрафами на 11 тысяч за сопротивление сотруднику полиции и за нарушение регистрационного режима.

8 июня Махбурат Эмилбаеву задержали на работе, в салоне педикюра. Как она успела сообщить правозащитникам, за ней прибыл автобус, в котором находились около десяти полицейских. После от нее потребовали выключить телефон и она перестала выходить на связь.

В посольстве Кыргызстана поясняли, что их гражданка задержана на 48 часов и 10 июня состоится очередной суд по делу о неповиновении полиции.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

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