80% истцов-мигрантов, высланных из РФ по решению ФСБ, не знают, за что депортированы

Суды не способствуют разбирательству в случаях, когда ФСБ России настаивает на депортации мигранта с территори страны. К этому выводу пришел data-отдел «Новой газеты», изучив около сотни судебных актов с 2012 по 2019 годы.

ФСБ чаще всего не предоставляют суду всех доказательств о тех или иных причинах, по которым предлагается выслать человека за пределы страны, ссылаясь на секретность данных. Суд же не имеет полномочий для запроса материалов, подтверждающих опасения на предмет присутствия конкретного мигранта в стране.

Среди доступных сведений о причинах депортации чаще всего указываются нарушения миграционного законодательства, нарушение ПДД и чуть реже другие административные правонарушения. В других случаях речь шла об уголовных преследованиях, отказе в виде на жительство, аннулировании патента и других причинах.

Выяснилось, что лишь 20% истцов по делам о депортации на основании заключений ФСБ знают, за что именно их было решено выслать из страны. Только один из 23 человек смог вернуть вид на жительство.

Также журналисты отмечают, что практически невозможно мигранту добиться разбирательства в случае, если его обвинили в «угрозе безопасности гражданам и конституционному строю РФ». Суду гораздо проще в этом случае сослаться на авторитетность ФСБ, чем направлять дело в Верховных суд для рассекречивания доказательств службы.