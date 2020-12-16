Претендентам на гражданство РФ придется доказывать, что они ведут себя как россияне

При получении гражданства РФ для иностранцев могут ввести специальные проверки на адекватность реакций в нетипичных ситуациях. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный сайт проектов нормативно-правовых актов.

В какие именно ситуации предлагается ставить претендентов на гражданство, не уточняется. Но при лучшем для претендента исходе он должен показать себя как «соответствующий статусу гражданина РФ».

Вместе с тем в законопроекте предлагается установить минимальный словарный запас для иностранцев, которые готовы стать россиянами. Также, согласно документу, должен быть разработан комплекс контрольно-измерительных материалов.

Предполагается, что указ с новыми стандартами должен будет вступить в силу в июне 2021 года.

В октябре Госдума приняла закон, который также обязывает иностранцев сдавать отпечатки пальцев при получении гражданства РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после пандемийного карантина в России почти вдвое сократилось число мигрантов.