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Претендентам на гражданство РФ придется доказывать, что они ведут себя как россияне

Общество
15:41, 16 декабря 2020

Претендентам на гражданство РФ придется доказывать, что они ведут себя как россияне
Global Look Press
Global Look Press

При получении гражданства РФ для иностранцев могут ввести специальные проверки на адекватность реакций в нетипичных ситуациях. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на федеральный сайт проектов нормативно-правовых актов.

В какие именно ситуации предлагается ставить претендентов на гражданство, не уточняется. Но при лучшем для претендента исходе он должен показать себя как «соответствующий статусу гражданина РФ».

Вместе с тем в законопроекте предлагается установить минимальный словарный запас для иностранцев, которые готовы стать россиянами. Также, согласно документу, должен быть разработан комплекс контрольно-измерительных материалов.

Предполагается, что указ с новыми стандартами должен будет вступить в силу в июне 2021 года.

В октябре Госдума приняла закон, который также обязывает иностранцев сдавать отпечатки пальцев при получении гражданства РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после пандемийного карантина в России почти вдвое сократилось число мигрантов.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

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