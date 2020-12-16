Тайное становится налоговым, в Питере закончились койки. Главное к 16 декабря

Минфин предлагает «обмен тайнами» между ФНС и Центробанком. Согласно опубликованным законопроектам, министерство хочет, чтобы Банк России в автоматическом режиме передавал в сведения, составляющие банковскую тайну, а ФНС делился с ЦБ сведениями из налоговой тайны. При этом «КоммерсантЪ» пишет, что существенных изменений в работу ведомств это не внесет, а эксперты не видят в предложениях ничего страшного: «Налоговая и сейчас может многое запросить о банковских счетах клиента, а после уточнения взаимодействие может быть более полным», — поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Фигурант «московского дела» Константин Котов, осужденный ранее по «дадинской статье», вышел на свободу. Об этом в своем Twitter сообщает другой экс-фигурант «московского дела» Даниил Конон.

Накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил, что в Северной столице для больных коронавирусом осталось менее 450 коек: «В общей сложности развернуто 11 151 койка, из которых в настоящий момент, к сожалению, очень много заболевают, осталось 4%», передает телеканал «Санкт-Петебург». Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что в медучреждении занято 99% мест при том, что 35-40% переносят болезнь в тяжелой форме.

В Канаде задержан основатель модной корпорации Nygard, 79-летнего миллионер Питер Найгард, говорится в сообщении Минюста США. Его обвиняют в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, рэкете и прочих преступлениях в которые были вовлечены десятки женщин, в том числе несовершеннолетних. Преступления проходили не только в США и Канаде, но и в ряде других стран. Влияние компании использовалось, чтобы вовлекать девушек к сексуальному удовлетворению Найгарда, а также его знакомых и партнеров.

Лукашенко пригрозил бастующим врачам Минска заменить их коллегами из других регионов, «а эти пусть едут в Польшу», цитирует его TUT.BY. Он также пообещал бороться за власть до последнего врача и ОМОНовца, поддерживающего его:

«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал", до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет».

«ВКонтакте» и Telegram попали в «Список наблюдения за контрафактом и пиратством» Еврокомиссии. Соцсеть давно обвиняют в распространении нелицензионного контента через свой проигрыватель, а мессенджер попал туда из-за «недостаточных ответных действий» в ответ на сообщения о нарушениях.

С сегодняшнего дня в Германии вводится «самый жесткий в истории» карантин. С 16 декабря по 10 января в стране останутся открытыми лишь продуктовые магазины, небольшие хозяйственные магазины, аптеки, оптика, банки, газетные киоски, отделения почты, зоомагазины, медучреждения и елочные базары. Людям запрещено собираться более пяти человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что из-за принятия путинских поправок к Конституции уровень жизни в России вырос: «Решения, которые были приняты, делают страну сильнее. С принятием поправок в конституцию выросли стандарты жизни», — заявил он «Российской газете».

Количество мигрантов в России сейчас вдвое меньше обычного: вместо 11 в стране их только шесть миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Почти половина россиян (44%) готовы получать зарплату «в конверте», следует из опроса SuperJob. Как отмечает РБК, этот уровень соответствует значению показателя до начала пандемии коронавируса. Летом россияне всё чаще отказывались от идеи получать «серую» зарплату.