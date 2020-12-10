За пандемию сборы НДФЛ выросли на 5-6%. Частично это связано с выходом из тени

В Федеральной налоговой службе заявили, что на фоне коронавирусных ограничений и вызванного ими экономического кризиса в России стали собирать больше налогов на доходы физических лиц (НДФЛ). По мнению замглавы ФНС Дмитрия Вольвача, среди причин выход людей из тени и меры господдержки.

Он заявил, что поступления от НДФЛ по итогам 2020 года ожидаются на 5-6% больше, чем в 2019 году, сообщает «КоммерсантЪ».

Эксперт Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида согласен, что обеление рынка труда действительно имело место во время пандемии, однако его темпы вовсе не так высоки. «Безусловно, режим для самозанятых действует, но пока это не тот масштаб, который существенно мог бы повлиять на объем доходов. Но в их структуре, конечно, есть и доходы от легализации теневого рынка труда», — объяснил он.

При этом обеление экономики происходило и без пандемии. Сейчас объем теневой экономики можно оценить в 28%, знают в РАНХиГС, год назад 32,5%, а за два года до того, в 2017 году — 44,8%.

Во время самоизоляции правительство никак не поддерживало людей, которые трудятся в тени: кредиты и выплаты полагались только официально трудоустроенным, а условиями для компаний было сохранение рабочих мест. В результате 58,3% занятых в серой зоне заявили о финансовых проблемах в этом году.