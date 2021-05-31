В 2020 году число половых преступлений против несовершеннолетних выросло на 7,2%

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова выступила с предложением ужесточить контроль за теми, кто отбывал срок по статьям о покушении на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

Правозащитница требует установит для них пожизненный административный надзор, а также делать в их паспортах специальные штампы, передает НТВ.

Омбудсвумен в своем докладе о положении прав детей в России отметила, что за 2020 год против половой неприкосновенности несовершеннолетних совершено 15 822 преступления. Из них 47% касаются инцидентов, где ребенок был младше 14 лет.

Общие показатели на выросли на 7,2% по сравнению с 2019 годом.

В 21,5% случаев уголовные дела возбуждены против членов семьи. Из этого числа 31% оказались родителями пострадавших.