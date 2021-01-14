Убивший педофила уфимец приговорен к восьми годам колонии строгого режима

В Уфе вынесли вердикт 34-летнему Владимиру Санкину, который был признан виновным в убийстве 52-летнего рецидивиста-насильника детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратура Башкортостана.

Виновными его признали в том числе присяжные, но в декабре они просили для него снисходительный срок. В итоге мужина проведет в колонии строгого режима восемь лет.

Напомним, инцидент произошел год назад, когда к Санкину подбежал знакомый школьник и сообщил, что до него и его друга домогался мужчина. Он завел их в квартиру и снял штаны. Одному из школьников удалось вырваться из квартиры, а другой оставался там.

Мужчина ворвался в жилье, вытащил педофила на улицу и в результате драки нанес ему травмы, от которых тот скончался в машине скорой помощи.

Изначально дело было заведено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти. Позднее дело переквалифицировали под статью об убийстве, но в итоге приговор был зачитан с обвинением по первому предъявлению.

Против погибщего возбудили дело о повторных развратных действиях против неприкосновенности несовершеннолетнего, но закрыли его в связи со смертью фигуранта.

«Дождь» отмечает, что петицию в поддержку Владимира Санкина подписали более 70 тысяч человек.