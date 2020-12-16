В Уфе присяжные попросили о снисходительном сроке для мужчины, убившего педофила

В Уфе 34-летний Владимир Санкин признан виновным по статьям о разбое и убийстве. В конце января он избил и ограбил 54-летнего мужчину, который пытался изнасиловать двух мальчиков.

Насильник оставался жив до приезда полиции и скорой, но скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи, о чем ранее писал Sobesednik.ru. Позже выяснилось, что Синкин также отобрал у педофила деньги. Телеканал «Башкортостан 24» уточняет, что речь идет о 1 500 рублях.

Мужчина не признавал своей вины и по окончании следствия потребовал проводить суд с участием присяжных. Но последние признали его виновным по обеим статьям, хотя и просили о снисхождении, пишет «Башинформ». Приговор будет вынесен 22 декабря.

Дело о попытке изнасилования в отношении погибшего закрыли в связи с его смертью. Известно, что ранее он уже отсидел 11 лет за изнасилование ребенка.