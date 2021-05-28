Экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова

Бывшие сотрудники полиции, которые незаконно возбудили дело против журналиста-расследователя «Медузы» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») Ивана Голунова летом 2019 года, получили реальные сроки за фальсификацию доказательств. В частности, они подбросили журналисту наркотики.

Мосгорсуд приговорил Игоря Лиховца к 12 годам колонии общего режима, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева — к восьми годам, а признавшего вину Дениса Коновалова — к пяти, пишет «Медуза». Прокуратура запрашивала более суровые сроки — до 16 лет колонии.

Все осужденные лишены полицейских званий. После отбытия наказания они не смогут работать в органах внутренних дел в течение ещё четырех лет. Кроме того, каждый из них должен выплатить по миллиону рублей в рамках гражданского иска.

Как отмечает «Медиазона», по версии Следственного комитета, у группы полицейских не было заказчика и они решили подбросить наркотики расследователю федерального СМИ ради карьерного роста.