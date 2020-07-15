Голунов требует у полицейских 5 млн рублей, чтобы отдать на благотворительность

Журналист «Медузы» Иван Голунов подал иск на 5 млн рублей к пятерым полицейским, арестованным по уголовному делу о его незаконном задержании.

Об этом пишет ТАСС.

«В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн рублей, то есть по 1 млн рублей с каждого. Если иск будет удовлетворен, деньги Голунов отдаст на благотворительность», — сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«Подал в Следственный комитет России гражданский иск о возмещении мне морального вреда, причиненного преступлением. Я внимательно изучил их работу за последние несколько лет, и ситуация, произошедшая со мной, явно для них не единственный опыт фальсификации доказательств. Большая часть их работы заключалась не в борьбе с наркотрафиком, а в имитации этой борьбы, я считаю, что они должны вернуть зарплату, полученную за время работы в наркоконтроле. Более того, эта зарплата явно была для них не основным источником дохода», — заявил Голунов в своем Telegram-канале.

Напомним, Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня он был помещен под домашний арест. Ситуация создала сильный общественный резонанс, который привел к освобождению журналиста. 11 июля Голунов был освобожден, а все обвинения в его адрес сняли. Пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков были уволены.