Иван Голунов повторил маршрут, на котором его задержали год назад

Журналист «Медузы» Иван Голунов в своем Instagram повторил маршрут, на котором его задержали по ложному обвинению в сбыте наркотических средств.

«Сегодня ночью я так и не смог уснуть, вспоминая все эти события, читая материалы дела. Сейчас, впервые с 8 июня, я надел ту самую майку “Редакция требует крови”. В 14:30 попробую сделать прямой эфир в своем инстаграме, и вспомнить тот день», — написал перед этим журналист в своем телеграм-канале.

Журналистка Катерина Гордеева взяла в годовщину задержания интервью у Ивана Голунова, который рассказал, как изменилась его жизнь после того злополучного дня.

В разговоре Иван отметил усилившееся состояние тревожности: «Мне в течение года приходили какие-то странные посылки на почту от отправителей, про которых я ничего не знаю. Или, например, мы с кем-то пьем чай, а потом у меня начинает болеть голова и я сразу такой: а вдруг мне что-то подмешали? Схожу с ума и иду в очередной раз сдавать тест на наркотики. В общем, ничего бесследно не проходит. Ужас время от времени возвращается».