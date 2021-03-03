"Никто из полицейских не нервничает": Иван Голунов опубликовал видео своего задержания

Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал в YouTube видео хронологии событий дня, когда полицейские подкинули ему наркотики.

В двухминутном видео изложены все попавшие на видео события 6 июня 2019 с участием журналиста от выгула собаки до обыска. В том числе его сопротивление сотрудникам во время предъявления обвинения.

«Когда я смотрю видео с камер наблюдения в день своего задержания, меня больше всего поражает обыденность происходящего, — комментирует журналист в своем телеграм-канале. — Совершая преступление, никто из полицейских не нервничает. Спокойным отработанным движением поправляют капюшон куртки, закрывающей молнию рюкзака, закидывают наркотики. Ничего личного»

2 марта в Мосгорсуде в закрытом режиме был допрошен экс-полицейский Денис Коновалов. Адвокат подсудимого заявил, что на суде могут быть разглашены данные, представляющие государственную тайну, пишет ТАСС.