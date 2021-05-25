До казанского стрелка Галявиева не доходят письма в СИЗО

В казанском СИЗО №1 действует ограничение на прием писем для Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в школе №175.

Тем, кому вздумается написать ему через специальный сервис ФСИН, приходит автоматическое сообщение:

«Администрация СИЗО-1 Казань извещает Вас, что вручение письма Получателю задерживается в связи со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения. Письмо будет вручено в ближайшее время, как только появится такая возможность, о чем Вы получите уведомление».

После трагедии представители ОНК отмечали, что обвиняемого собираются отправить в Москву для проведения психиатрической экспертизы под личным наблюдением главы центра им. Сербского Зураба Кекелидзе. Однако при этапировании система «ФСИН-Письмо» обычно присылает другое сообщение: «Адресат убыл».

Последний раз информагентства сообщали о местенахождении Галявиева 18 мая. Тогда стало известно, что он помещен в одиночную камеру казанского СИЗО №1 под круглосуточное наблюдение.