Полицейского подозревают в покрывательстве секс-рабства в Петербурге

В Петербурге врио начальника отдела полиции по Фрунзенскому району Дмитрий Таранов отправлен под домашний арест по делу о получении взятки должностным лицом. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Согласно материалам следствия, и.о. начальника ведомства получил взятку в размере 75 тысяч рублей за покравительство в организации занятия проституцией. Такую сумму от сутенеров он получал регулярно.

Накануне в среду региональный главк МВД сообщал о задержании двух мужчин, подозреваемых в содержании борделей во Фрунзенском районе Северной столице. При этом многие вовлеченные в проституцию женщины пребывали там по принуждению.

Разбирательство началось после того, как одна из удерживаемых в борделе девушек смогла сбежать, договорившись с охранником.

В случае, если данные о причастности силовика к покрывательству секс-рабства будет подтверждено, его уволят с должности, а его руководство привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.