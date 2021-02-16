Сутенер, вовлекавший малолетних в проституцию, осужден на 4 года

В Омске фемида в лице Куйбышевского районного суда вынесла подозрительно щадящее решение по делу банды сутенеров. Об этом сообщает «Вечерний Омск».

Фигурантами дела предстали четыре человека. В списке инкриминируемых действий более 20 преступлений. Среди них три разбойных нападения, нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе вовлечение в занятие проституцией, незаконное ношение оружия и похищение человека.

Главой сутенерского квартета следствие признало Алексея Даниленко. Для него прокурор запрашивал 9 лет лишения свободы, но судья в итоге назначил всего 4 года.

Его помощник Ерлан Кусаинов должен был получить 6 лет по настоянию прокурора, но получил всего 2 года и 4 месяца.

Еще два человека получили условные сроки, хотя для них запрашивали 2-3 года колонии. Среди них женщина, которая находится на шестом месяце беременности, сообщали «Вести Омск».

Апелляцию на решение суда уже подали и со стороны гособвинения, и сторона потерпевших. Две пострадавшие от сутенеров девушки не согласились с такой лояльностью суда.

Ранее Sobesednik.ru писал о другом странном решении суда из Ижевска, где по сутенерской статье планируют судить 21-летнюю девушку, которая работала администраторов в борделе под вывеской спа-салона.