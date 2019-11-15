В Омске задержали сутенеров, угрожавших женщинам расправой

УМВД по Омской области сообщило о задержании группы мужчин, которых подозревают в организации проституции и вымогательстве, пишет NGS55.

Предполагаемые сутенеры запугивали девушек расправой в случае, если они не согласятся на их «защиту» за регулярные выплаты.

Следствие предполагает, что задержанные обеспечивали выезд в Омск девушек из Кубы, вовлеченных в проституцию в других российских городах.

Один из задержанных, 48-летний мужчина, уже имеет криминальное прошлое: ранее он был осужден за вымогательство. Сейчас он отправлен в СИЗО. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

В апреле в Омске уже были задержаны двое мужчин в возрасте 24 и 29 лет. Они избили 22-летнюю девушку, которая хотела оставить занятия проституцией. Также сутенеры отобрали у нее паспорт, мобильные телефоны и потребовали крупную сумму. Благодаря показаниям потерпевшей правоохранителям удалось выявить шесть квартир, где был организован секс-трафик.