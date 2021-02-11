В Ижевске молодых администраторш спа-салона хотят судить за сутенерство

Республиканское управление СК в Удмуртии сообщило о предъявленном обвинении трем молодым жительницам Ижевска. Их пытаются признать виновными в организации проституции под видом спа-салона.

Интересным в истории выглядит тот факт, что обвиняемым 20, 21 и 22 года. При этом две из них работали в салоне администраторами, а одна 21-летняя ижевчанка якобы являлась владелицей борделя.

Следствие вменяет фигуранткам дела статью УК об организации занятия проституцией другими лицами и содержании притонов для занятия проституцией.

Оперативно-следственные мероприятия проводились следователями СК и полиции.