Подыскивали жертв в детдомах: во Владивостоке вынесен приговор сутенерам

Во Владивостоке оглашен приговор мужчинам, которые удерживали в секс-рабстве женщин, в том числе несовершеннолетних

Во Владивостоке суд огласил вердикт по делу об организации сети подпольных борделей. Шестеро фигурантов дела вовлекали женщин и девочек в занятие проституцией, в том числе обманным способом, рассказывают «Известия».

Известно, что «учредителем» криминального бизнеса был 48-летний трижды судимый мужчина. В том числе отбывавший срок по статьям о сутенерстве. Он находил жертв секс-трафика среди бывших воспитанниц детских домов. В том числе несовершеннолетних. Среди потерпевших были девушки 14 и 17 лет.

Дело было возбуждено после обращения двух сестер, которым удалось сбежать из под надзора сутернеров. В сети борделей кроме «начальников» и диспетчеров также работали так называемые охранники, в функции которых входило следить за девушками и забирать деньги клиентов.

Девушки сбежали от сутенеров не впервые. Ранее их уже возвращали обратно, избивали, насиловали и натравливали на них собак (на медосвидетельствовании на них были обнаружены множественные укусы животных).

Сроки для организаторов криминальной структуры, где сексуализированному насилию подвергались десятки женщин и несовершеннолетних девочек, назначены небольшие: четверо из осужденных получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы, а двое и вовсе отделались условными сроками от 2,5 до 5 лет.