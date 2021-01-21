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В Британии требуют скрыть судимости ранее проституированных женщин

Общество
07:00, 21 января 2021

В Британии требуют скрыть судимости ранее проституированных женщин
Global Look Press
Global Look Press

В Великобритании группа женщин подала в суд на министра внутренних дел Прити Патель, которая курирует IT-службу в  национальном совете полицейских руководителей. 

Адвокаты заявительниц настаивают, чтобы в государственной системе учета судимостей у всех ранее вовлеченных в проституцию женщин были аннулированы судимости по соответствующим статьям. Действующий закон требует хранить данные обо всех судимостях граждан до достижения ими 100 лет.

Из-за того, что к этой базе данных имеют доступ государственные службы и некоторые корпорации, женщины испытывают сложности с поиском работы, получением кредита и другими социальными обстоятельствами.

Одна из заявительниц, 50-летняя Фиона Бродфут, рассказала The Independent, что сутенер заставлял ее оказывать секс-услуги с 15 лет. Так, к 17 годам она имела уже 39 судимостей. 

«Я вышла из проституции уже более тридцати лет назад, но до сих пор записи о том, как я подверглась сексуальной эксплуатации и насилию будут доступны еще полвека множеству агентств», – говорит Фиона.

«Какое оправдание может быть для хранения такой глубоко личной, конфиденциальной информации в базе Национальной полиции. Особенно при том, что наше понимание о преступности проституции продвинулось вперед. Когда уже наша правовая система начнет расценивать этих женщин как жертв, а не как преступников?» – говорит участник процесса, правозащитник Харриет Вистрих.

Рубрика: Общество

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