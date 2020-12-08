В Питере полицейские требовали от вовлеченной в проституцию девушки 40 тысяч

В Петербурге задержаны двое полицейских, один из которых был пойман с поличным при получении взятки в размере 40 тысяч рублей.

Капитан по фамилии Романенко совместно со своим сослуживцем, дежурным отдела полиции №36 Тишковым отказались помогать обратившейся к ним сотруднице нелегального интим-салона. Она обратилась к правоохранителям в связи с тем, что сутенеры отняли у нее паспорт.

Полицейские не начали разбирательство по факту уголовного преступления, но заставили девушку написать заявление о потере документа, а также пригрозили ей привлечением по статье КоАП о занятии проституцией.

Чтобы уйти от административного преследования полицейские предложили ей заплатить 40 тысяч рублей в качестве взятки, пишет «Фонтанка».

Передача денег состоялась в кальянной неподалеку от отдела. Там же и был задержан Романенко.

Стоит отметить, что нелегальный салон располагался по улице Есенина, 1, а отдел полиции №36 рядом, на Есенина, 2.