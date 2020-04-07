В Саранске заплативший за секс мужчина пойдет под суд за клевету

В городе Саранске суд начнет разбирательство по делу местного жителя, который обвинил женщину в краже 15 тысяч рублей. До этого он заплатил ей эту сумму за оказание сексуальных услуг, пишет «МордовМедиа».

По версии следствия, мужчина в сентябре прошлого года, отдыхая в сауне, обратился за «эскортом». Сначала он перевел прибывшей к нему женщине 6 тысяч, а после, уже у себя дома, он перечислил еще 9 тысяч рублей. При этом вместо секса он предпочел часовые беседы о житейском.

Когда собеседница провела с клиентом положенный срок и начала собираться. Мужчину это не устроило и он стал требовать вернуть деньги и переспать с ним, на что получил отказ. В итоге он решил обратиться в полицию с заявлением о краже, но в итоге в отношении него было возбуждено дело о ложном доносе.

В России нет ответственности за покупку услуг сексуального характера в отличии от скандинавских стран. Там действует так называемая «шведская модель» борьбы с секс-трафиком. В этой системе криминализированы сутенер и покупатель, но не человек, вовлеченный в проституцию для непосредственного оказания услуг.