Статью о проституции призвали убрать из КоАП из-за насилия над секс-работниками

Общественное движение «Форум секс-работников» призвало разработчиков нового КоАП исключить статью «Занятия проституцией».

Как передает «Коммерсантъ», такое обращение от представителей организации было направлено руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко, возглавляющему рабочую группу по разработке нового Кодекса об административных правонарушениях.

Представители движения «Форум секс-работников» указывают, что административная статья способствует «безнаказанности при проявлении насилия в отношении секс-работников со стороны правоохранительных органов».

«В законах РФ нет четкого правового определения такого термина, как "занятие проституцией". Как правило, судьи в решениях описывают его как "услуги интимного характера". Такая правовая неопределенность приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны правоохранительных органов и к вынесению заведомо неправосудных решений», — говорится в обращении.

По словам активистов, в 90% случаев доказательством вины правонарушителя является его признание, которое «в полиции получают с применением угроз, оскорблений, унижения человеческого достоинства, насилия и даже пыток».

Кроме того, авторы обращения указывают на статистику, согласно которой статья КоАП способствует росту новых случаев ВИЧ-инфекции.

«Секс-работники более уязвимы перед ВИЧ-инфекцией из-за насилия в отношении них со стороны клиентов и полиции. Стигматизация и преследование социальной группы секс-работников не позволяют им получать доступ к своевременной и качественной медпомощи», — цитирует «Коммерсантъ» текст записки к Чуйченко.