В Петербурге арестован бывший полицейский, крышевавший городских сутенеров

В Санкт-Петербурге задержан бывший майор полиции Николай Дуб, отвечавший за «крышевание» рекламного рынка, незаконной уличной торговли и проституции. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

Против него возбуждено уголовное дело о посредничестве при даче взятки от держателей городских борделей.

Дуб уволился из отдела ГУ МВД по исполнению административного законодательства летом минувшего года. Чтобы не терять «кормушку», связанную с должностным положением, он обратился к оперативникам с предложением передавать им по 10-20 тысяч с каждого борделя в городе в обмен на лояльность.

На «сделку» 43-летний экс-полицейский пришел подготовленным: предоставил документ с полным списком борделей, с которых предлагал иметь навар.

Поскольку предполагаемая сумма взятки составила бы около полутора миллионов рублей, Николай Дуб был уверен, что сотрудники МВД не откажутся. Правоохранители действительно согласились, но в итоге пришли к экс-полицейскому с обыском.

47news.ru отмечает, что дело ведет Следственный комитет. В его деле отмечается, что его связи касаются не только силовых органов, но и криминального мира. При этом отмечается, что взятки от Дуба принимались с ноября 2020 года.

«Фонтанка» пишет, что ранее управу на Николая Дуба не могли найти ни УСБ, ни ФСБ. Мужчина начинал карьеру в ОМОНе. Отмечается, что в квартире у экс-служащего обнаружили портрет, где тот нарисован в обмундировании генерала Суворова.

Арестован Николай Дуб был 22 января Октябрьским районным судом. СМИ пишут, что мужчине предлагают сдать всех остальных участников бизнеса, в том числе в силовых структурах, в обмен на домашний арест.