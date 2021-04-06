В Пскове экс-полицейский заставлял женщин под угрозой насилия оказывать секс-услуги

В Пскове городской суд назначил для бывшего руководителя партии «Родина» Константина Вилкова меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июня. Об этом сообщают «Вести-Псков».

Ранее Вилков был задержан в Ленинградской области по делу о вовлечении в проституцию с помощью насилия и угроз насилием.

Известно, что в 2014-2015 годах мужчина уже становился фигурантом уголовного дела, будучи полицейским. Он и его напарники пытались утопить труп женщины, которая проглотила наркотики при задержании. Но тогда Вилков получил лишь условный срок.

В начале десятых годов Вилков работал координатором проекта «Город без наркотиков» в Пскове.