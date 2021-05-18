Патриарх Гундяев поддержал запрет на суррогатное материнство для иностранцев

Владимир Гундяев, известный как Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, во время XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад, Восток, историческая память народа» призвал депутатов Госдумы поддержать инициативу об ограничении суррогатного материнства для иностранцев в России. Об этом пишет Znak.com.

«При том, что само суррогатное материнство не благословляется церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны»

, — опредмечивает Гундяев в своем обращении репродуктивные способности женщин.

Вместо с тем глава РПЦ настаивает, что само суррогатное материнство «разрушает семейное единство» и «эксплуатирует нуждающихся женщин».

Ранее Владимир Гундяев призывал женщин, столкнувшихся с нежелаемой беременностью, не делать аборты, а приносить своих детей в церкви.

Sobesednik.ru публиковал обзор мнений общественников и специалистов, не связанных с религиозными движениями, об их отношении к суррогатному материнству.