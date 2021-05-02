Россияне поразились, как по-разному Путин и Навальный поздравили их с Пасхой

Два самых «заклятых врага» современной России – президент и его критик, обратились 2 мая к православным, празднующим Светлое Христово Воскресение.

Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области и недавно окончил голодовку, поздравил россиян с праздником в своем Instagram.

Политик рассказал о том, какой непростой в этом году у него выдался пост.

«Ура! Христос воскрес. Жизнь и любовь победили. С самым лучшим праздником по традиции поздравляю всех: и верующих (кто я сейчас), и неверующих (кем я был), и воинствующих атеистов (кем я тоже был). Всех обнимаю и всех люблю», – написал Навальный в своем поздравлении.

Оппозиционер также рассказал, что не может разделить пасхальную трапезу из-за его «увлекательной трансформации из еле волочащего ноги скелета в просто голодного мужчину».

При этом отметил несколько ложек каши, съеденные им с пасхальным настроением.

«В такой день я точно знаю и помню о том, что все будет хорошо», — добавил Алексей.

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Владимир Путин поздравил россиян с праздником на сайте Кремля. В сообщении, которое приводит его пресс-служба, говорится: «Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним».

Глава государства также отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий по поддержанию гражданского мира и согласия, развитию межрелигиозного и межнационального диалога и пожелал россиянам здоровья, радости и благополучия.

Фото: сайт Кремля

В комментариях под новостями о поздравлениях от Путина и Навального россияне отметили разницу в настроении и интонации, с которой те обратились к верующим: если находящийся в заключении оппозиционер явно добавил в свое сообщение толику юмора, оптимизм и искренность, то поздравление президента носит скорее формальный, дежурный характер, являясь по сути набором общих слов.