Садальский отреагировал на приказ Собянина платить деньги вакцинированным

В борьбе за вакцинацию москвичей мэр Москвы перешел от метода кнута и блокировки проездных, к методу пряника, объявив о программе материальной стимуляции пенсионеров.

Всем привившимся от ковида пожилым москвичам пообещали подарочные карты на 1000 рублей и скидки в магазинах и аптеках.

Предполагается, что спонсорами программы «Миллион призов» станут бизнес и неравнодушные горожане.

Актер Станислав Садальский прокомментировал Sobesednik.ru инициативу московского градоначальника.

– Все, что Собянин говорит, надо делать, – заявил Садальский. – Я поклонник Собянина.

А вообще надо слушать свою интуицию. Моя мне подсказывает, что я уже болел коронавирусом и делать мне прививку не нужно, врачи не советуют переболевшим вакцинироваться.

Сделал бы я прививку за тысячу? Один актер за тысячу, другой за миллион, а меня деньги не интересуют, – признался актер.