В НИИ гриппа рекомендовали не смешивать в одном организме разные вакцины от COVID-19

И.о. директора Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов объяснил журналистам, как человеку поступать, если после болезни или даже после прививки от коронавируса не выработалось достаточного количество антител.

«Считается, что в течение года - двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или тех, кто был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на ковид, на вакцинацию. Соответственно их нужно тоже или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания», — цитирует Лиознова ТАСС.

Главной проблемой в этой ситуации эксперт называет то, что до сих пор нет критериев, по которым следовало бы прививать тех, кто уже переболел ковидом. Он отмечает, что качество вакцинации в том числе зависит и от уровня иммуноглобулина в крови и от клеточного ответа организма.

Также до сих пор не ясно, как работает вакцина с детьми и беременными и больными аутоиммунными заболеваниями или раком.

Вместе с тем специалист рекомендовал не повторять эксперимент за теми гражданами, которые в обход системы учета делали себе инъекции обеих доступных вакцин «Спутник V» и «Эпиваккорона».