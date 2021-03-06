В ВОЗ посоветовали не вводить "иммунные паспорта" для туристов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предложила государствам не использовать в текущей ситуации так называемые «иммунные паспорта», пишет ТАСС.

«Есть много элементов, которые необходимо учесть. Также мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19. Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени», — говорит Вуйнович.

Ранее в Еврокомиссии глава ведомства Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в марте будет подготовлен проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.