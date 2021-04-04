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"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами

Общество
12:28, 04 апреля 2021

"Место ДТП Ефремова и Била проклято": экстрасенс – о странностях двух аварий со звездами
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети
Михаил Ефремов и Эдвард Бил // Фото: Global Look Press, соцсети

По мнению ясновидящей, Смоленскую площадь необходимо освятить, иначе трагедии будут продолжаться.

В июне 2020 года в самом центре Москвы, на Смоленской площади, произошло страшное ДТП по вине актера Михаила Ефремова. Не прошло и года, как практически на том же месте, с разницей около ста метров, снова случилась жуткая авария.

1 апреля известный блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль), как и Ефремов, вылетел на встречную полосу и буквально протаранил автомобиль, за рулем которого находилась 40-летняя Мария Артемова – консультант Госдумы.

Астролог и энерготерапевт Юлиана Миляева уверена: две эти аварии имеют четкую взаимосвязь. Об этом эксперт рассказала Sobesednik.ru.

Юлиана Миляева // фото: личный архив

Эдвард Бил заработал свою скандальную славу в 2018 году. Блогер поймал волну хайпа в том числе на розыгрышах водителей и сотрудников ДПС. Несколько раз его видео блокировали, представители Общественной палаты РФ писали жалобу на имя министра внутренних дел и даже пытались инициировать проверку в отношении блогера, но всё тщетно. Вплоть до последнего момента ему удавалось выйти сухим из воды.

– Эдвард зазвездился, подумал, что ему всё дозволено, обижал людей и больно ранил своими дурацкими шуточками. А теперь получил по заслугам, – уверена Юлиана Миляева. – Это не простое совпадение, что авария случилась в День смеха. 1 апреля на самом деле не такой безобидный праздник, каким кажется. Да, в этот день принято подшучивать друг над другом, но и сама судьба в этот день может сыграть с человеком злую шутку, что и произошло с блогером.

Дело Била сравнивают с делом Ефремова из-за череды роковых совпадений.

Первое – место: Смоленская площадь. Второе – выезд на встречку, в результате чего пострадавший человек оказался на волосок от смерти (а в случае с ДТП Ефремова – Сергей Захаров вскоре погиб). Ну и самое интересное, что сейчас автомобили блогера и актера стоят на одной штрафстоянке.

– Все это не просто совпадения, – настаивает астролог. – С момента аварии Ефремова прошло 296 дней. Если смотреть с точки зрения нумерологии и просчитать цифровой код, то мы получим цифру восемь. А восемь, как мы знаем, цифра бесконечности и цикличности. Я проследила за частотой других аварий на Смоленской площади и пришла к неутешительному выводу: ДТП повторяются и будут повторяться там ещё очень долго.

Ясновидящая утверждает, что всему виной сильное проклятие.

– В своё время эту площадь облюбовали купцы со всей Москвы, и на протяжении нескольких веков вели торговлю, обеспечивали товарами всю столицу, – говорит Юлиана Миляева. – Но во время Октябрьской революции и после образования Советского союза на купцов начались гонения. Была кровавая резня во время коллективизации. Очень много людей погибло. А те, кому удалось бежать, прокляли это место.

Чтобы избавиться от проклятия, следует провести очищающий ритуал, а ещё – молебен за упокой всех павших купцов в той страшной трагедии, так называемый сорокоуст в трёх разных церквях. Нужно просить прощения, только так можно оборвать череду трагедий, – советует ясновидящая.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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