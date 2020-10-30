Экстрасенс: "Души умерших покарали Пашаева и Добровинского за Ефремова"

Эльман Пашаев и Александр Добровинский, выступавшие на суде за и против Михаила Ефремова, лишены адвокатского статуса. По мнению экстрасенса Саоны, в деле известного актера «многое решила магия».

Александра Добровинского, отстаивавшего в суде интересы потерпевших в деле Ефремова, лишили адвокатского статуса вслед за Эльманом Пашаевым. В Адвокатской палате рассказали, что Добровинский допустил подрыв доверия к себе и коллегам. Известный экстрасенс Саона уверена: лишение адвокатских статусов Пашаева и Добровинского произошло не случайно. Оказывается, их настигла кара.

– Во время суда по делу Ефремова очень многое решала магия, – говорит Саона. – Люди шаманили, совершали обряды. Я сама присутствовала у здания суда и кричала: «Что вы делаете? Это не приведет ни к чему хорошему. Людей, которые связаны с делом Ефремова, постигнет карма!» Так и случилось. Духи умерших восстали из-за того, что в судный день было проведено очень много обрядов.

Саона / фото: из личного архива

Саона утверждает, что адвокатов и дальше могут преследовать неудачи.

– То, что Добровинский и Пашаев лишились адвокатских статусов – это лишь цветочки, – считает Саона. – Дальше будет больше. Вся грязь и все тайны, которые они скрывали, будут вылезать наружу. Могут быть и более серьезные последствия, например, проблемы со здоровьем...

Саона уверена: лишенным адвокатского статуса Пашаеву и Добровинскому нужно принимать серьезные меры, пока их жизнь окончательно не покатилась под откос.

– Пока они не очистят себя, свою карму, они не смогут быть теми людьми, которыми были раньше, – вздыхает Саона. – Духи умерших восстали – это очень серьезно. Добровинскому и Пашаеву нужно обязательно поставить защиту. Им надо успокоить потревоженные мертвые души. Иначе их ждут большие неприятности.