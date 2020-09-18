Защитник Ефремова Эльман Пашаев вновь лишился адвокатского статуса

Защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен на год статуса адвоката. Такое решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов.

Дисциплинарное производство в отношении Пашаева было начато еще в июле, когда произошло ДТП, виновником которого был признан Ефремов. Разбирательство инициировала Федеральная палата адвокатов. Комиссия подтверждала, что Пашаев нарушал адвокатскую этику в своих публичных речах по поводу дела артиста.

Позже лишить защитника адвокатского статуса потребовало и Министерство юстиции.

Напомним, 8 сентября Михаил Ефремов был осужден на 8 лет колонии общего режима. Ефремов согласился на услуги Пашаева, несмотря на то, что тот уже трижды лишался адвокатского статуса.

Дисциплинарное разбирательство продолжается и со стороны пострадавших, конкретно в отношении адвоката Александра Добровинского.