"Пашаев добавляет срок Ефремову": адвокат высмеяла тактику защиты актера в суде

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова – Анна Бутырина, работающая в паре с Александром Добровинским, рассказала Sobesednik.ru о ходе суда над актером.

– Анна, многие не верят в инсульт Ефремова. Как вы думаете, ему правда стало плохо на прошлом заседании?

– Я трепетно отношусь к вопросу здоровья. Очень соболезную Михаилу Олеговичу, если у него что-то случилось со здоровьем.

Но мы видели видео, как Михаил Олегович выходил из дома в достаточно здравом виде, а когда подъехал к зданию суда, уже волок за собой ногу. Это случилось именно перед допросом потерпевших. Со стороны это выглядело подозрительно.

В этот же день мы задали Пашаеву (Эльман Пашаев, адвокат артиста. – Прим. Sobesednik.ru) вопрос: «Что с вашим подзащитным?» Он сразу ответил, что у Ефремова инсульт. Исходя из этого, у нас сложилось мнение, что данное выступление было срежиссировано адвокатом и блестяще сыграно Ефремовым.

– Как считаете, почему Пашаев выбрал тактику очевидно пристрастного допроса свидетелей?

– Я думаю, тактика Пашаева выбрана из-за отсутствия каких-либо профессиональных навыков в суде. На что это направлено – непонятно. Явно не для того, чтобы помочь своему подзащитному. Такой тактикой он только добавляет срок Ефремову. Я вообще впервые вижу, чтобы Пашаев сам являлся в суд.

– Вы сказали на слушании, что, зная методы работы Эльмана, думаете, что запись разговора с братом погибшего по поводу выплаты компенсации, которую он хотел предоставить, может быть смонтирована...

– Я не могу с уверенностью утверждать. Но так как Пашаев был ранее судим, трижды лишен статуса адвоката и от его действий пострадало множество лиц, могу предположить, что запись была смонтирована.

– Пашаев постоянно уточняет детали: как оказывали помощь погибшему, во сколько и прочее. Такие факты могут на что-то повлиять в ходе дела?

– Они абсолютно ни на что не могут повлиять, его желание докопаться до каких то мелочей, которые не имеют никакого значения, со стороны защиты выглядят смехотворно.

– Вы допускаете, что Ефремов получит условный срок?

– Есть 71-я статья УК РФ – о применении срока условно. Статья, по которой привлекается Михаил Олегович, предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет. Этот срок может быть назначен условно. Есть такая вероятность.