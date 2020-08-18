Первые показания родных Захарова: обманули его мать и скрыли его любовницу

Брат и сын погибшего в ДТП с Ефремовым выступили в суде, открылось много нового.

Первым свидетелем со стороны потерпевших выступил сын погибшего Сергея Захарова – Валерий.

– Мне позвонил двоюродный брат и сказал, что отец попал в аварию. Я сначала не поверил, – признался в зале суда мужчина. – В 25 лет потерять отца очень тяжело.

К отцу Валерий поехать не смог, готовился к похоронам бабушки. Говорил Валерий с трудом, голос срывался от эмоций. Валерий подтвердил, что планирует подавать гражданский иск против Ефремова. На вопрос о том, какое наказание должны назначить актеру, Валерий ответил : «Как предусмотрено уголовным кодексом». Валерий так же подтвердил: ни соболезнований, ни предложений о компенсации от Ефремова ему лично не поступало.

Эльман Пашаев, защитник Михаила Ефремова, подробно расспрашивал свидетеля: как часто виделся с отцом, помогал ли тот деньгами, насколько плохо ему стало, когда увидел тело отца… Сторона истцов протестовала, называя все это спекуляцией.

Как ни странно, сын даже толком не знал, кто занимался похоронами отца. Также он не знал и про гражданскую жену Захарова: «Увидел по телевизору и обалдел».

После сына погибшего вышел давать показания брат Захарова – Владимир Владимирович.

«Наказание для Ефремова должно быть справедливым», – сказал брат погибшего. Так же он подчеркнул: Пашаев предлагал ему встречу, но как только Владимир заметил, что встреча будет лишь в присутствии его адвоката, общение прекратилось. Других попыток извиниться или встретиться Ефремов, по словам брата погибшего, не предпринимал.

– С братом у нас были хорошие отношения, мы росли вместе, учились вместе, а затем и работали. Маме мы сказали, что он умер от сердечного приступа, про аварию мы не сказали, – признался Владимир. – Про Ирину я знал. Когда я спросил его, где он живет, Сергей ответил : «Живу у одной женщины, мне так удобно».

Эльман Пашаев предложил послушать запись звонка, где слышно, как он предлагает брату погибшего не просто встретиться, а обсудить вопросы о возмещении компенсации. Таким образом адвокат хотел опровергнуть заявления о том, что Михаил Ефремов не пытался ни с кем связаться для возмещения ущерба или извинений. Сторона истцов опротестовала данное ходатайство, намекнув, что «запись может быть смонтирована».

Судья в прослушивании записи отказала.