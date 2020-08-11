Что случилось с Ефремовым в суде: инсульт или симуляция?

Очередное заседание в суде пришлось перенести из-за госпитализации актера. Его адвокат заявил: возможно, произошел инсульт.

Сегодняшнее заседание в суде по делу о смертельном ДТП перенесли на неопределенный срок из-за госпитализации Михаила Ефремова. Адвокат актера Эльман Пашаев считает, что в ухудшении здоровья его подзащитного виноваты СМИ, а точнее, резонанс, который получила авария с участием Михаила Олеговича. По словам Пашаева, Ефремова увезли в больницу с подозрением на инсульт.

Адвокат истцов Александр Добровинский не рассекретил видео, которое он обещал предъявить накануне. О сумме исков он также умолчал, скажет о них лишь на заседании. По словам адвоката, он подготовил два иска и, исходя из ситуации, предъявит либо один, либо другой.

Sobesednik.ru успел задать Александру Добровинскому несколько вопросов.

– Вы как считаете, состояние Ефремова – симуляция или нет?

– Мне многие говорят, что, возможно, это симуляция. Но я верю до тех пор, пока меня не обманули.

– На вас пытались выйти высокопоставленные друзья Михаила Ефремова, чтобы замять дело?

– Если я скажу правду, то должен буду отвечать за свои слова. А доказательств я вам предьявить не смогу.

– Как чувствует себя мама Сергея Захарова, погибшего в ДТП?

– Ей 87 лет. От неё скрывают, как погиб ее сын. Она до сих пор не знает подробностей.