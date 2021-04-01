"Тонкий расчет Навального": Белковский прокомментировал голодовку оппозиционера

После того, как Алексей Навальный объявил о голодовке, появились мысли о том, что у оппозиционера попросту сдают нервы и он решил сделать в какой-то степени эмоциональный шаг. Ведь привлекать к себе внимание политику, очевидно, не за чем. Начиная с осени минувшего года его имя – главная тема едва ли не любой политической дискуссии, в каком бы контексте она ни велась. Если говорят о внутреннем политическом кризисе в России или предстоящих парламентских выборах – всплывает имя Навального. Если обсуждают диалог и конфронтацию отношений между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном – непременно вспоминают об оппозиционере, чье дело стало поводом для новой санкционной угрозы.

И похоже, уставший жаловаться через своих соратников на действия ФСИН и администрации покровской ИК-2, где он отбывает свое наказание, на проблемы со здоровьем и недопуск врачей, Навальный решил объявить о голодовке просто потому, что иного способа вынудить власти пойти ему навстречу он не видит. Тем более, что в Кремле ранее отреагировали на историю с ухудшением здоровья осужденного политика и обращение его супруги к президенту максимально сухо, сославшись на внутренние распорядки исправительного учреждения и всем своим видом показав, что заниматься персонально вопросом проблем осужденного в его взаимоотношениях с ФСИН и администрацией никто не намерен.

Между тем, как считает известный российский писатель, публицист и политолог Станислав Белковский, речь все-таки не идет об эмоциональном и отчаянном решении оппозиционера. Более того, эксперт уверен, что объявленная Навальным голодовки – тонкий расчет в сложной игре против Кремля в контексте его возможных торгов с Западом, предметом которых, тем не менее, является именно судьба оппозиционера.

«Это все-таки расчет, поскольку Алексей Анатольевич – человек, не склонный к подобным формам отчаяния. Он фактически решил повысить ставки в борьбе с Кремлем, для того, чтобы оставаться в фокусе не только российского внимания, но и повестки взаимоотношений Кремля с Западом.

Руководствуясь общими гуманитарными соображениями, которые имеют преимущество над политическими, конечно, стоит допустить по максимуму врачей к Навальному, чтобы сделать обследование. А вообще, хорошо бы перевести его в больницу.