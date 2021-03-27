Сванидзе: Навального нужно освобождать и лечить, иначе это плохо закончится

Член Совета по правам человека при президенте России Николай Сванидзе прокомментировал Sobesednik.ru заявления политика Алексея Навального, поданные накануне политиком на имя начальника ИК-2 Муханова, а также на имя директора ФСИН Калашникова и генпрокурора Краснова. В текстах заявлений утверждается, что Навальному не оказывается надлежащая медицинская помощь и что ему не дают спать по ночам.

– Навального, безусловно, нужно выпускать, потому что, на мой взгляд, он сидит неизвестно за что, – уверен Николай Сванидзе. – К тому же, его посадили, не дав полностью пройти реабилитацию. Его слова о пытках бессонницей я считаю справедливыми.

И непонятно, как его могли счесть склонным к побегу: для этого надо хотя бы попытаться сбежать. Смешно предположить, что человек, который сам принял решение и приехал в страну, где его посадили, будет пытаться бежать.

Конечно, его нужно освобождать и нужно лечить, иначе это просто плохо кончится.

Николай Сванидзе также прокомментировал слова Пескова по поводу заявлений Навального о том, что «проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями».

– Непонятно почему, когда речь идет о жестокости и садизме, мы выискиваем какие-то примеры в других странах, – сказал наш собеседник. – Меня не интересует, как мучают людей в каких-то странах. Если в соседнем дворе кого-то зарезали, мы что, у себя тоже должны кого-то зарезать? Посыл совершенно нелепый.