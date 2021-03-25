"Из Навального хотят сделать инвалида": Бунтман сделал громкое заявление

Ситуация с Алексеем Навальным, который отбывает свой срок после «быстрого» суда в ИК-2 в Покрове, приобретает угрожающий характер. По крайней мере, так утверждают его ближайшие соратники и адвокаты. К примеру, накануне глава региональных штабов Навального Леонид Волков начал трубить тревогу, отмечая, что адвокаты оппозиционера, которые отправились на встречу с ним в Покров, так и не смогли попасть к Алексею Анатольевичу. А он тем временем, имеет определенные проблемы со здоровьем, добавил Волков.

Он также привел слова адвокатов Вадима Кобзева и Ольги Михайловой, рассказавших, что администрация колонии с самого утра продержала их в ожидании, заявляя о каких-то режимных мероприятиях.

На жалобы сторонников осужденного политика отреагировали представители ФСИН, подчеркнув, что в указанный день в ИК-2 проводилось медицинское обследование заключенных, якобы по этой причине адвокаты к Навальному не попали [25 марта адвокатов оппозиционнера к нему все же пропустили – прим. Sobesednik.ru]. Не убедило многих и заявление ФСИН о том, что по итогам медосмотра врачи сочли состояние Алексея Анатольевича «стабильным и удовлетворительным». Напротив, Волков отмечает, что уже около недели оппозиционер жалуется на сильные боли в спине, а также на то, что не может наступать на ногу.

Например, российский журналист и радиоведущий, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман считает, что сложившаяся ситуация действительно выглядит тревожно. По мнению журналиста, осужденному оппозиционеру словно специально хотят подорвать здоровье.

«Не мытьем, так катаньем, пытаются сделать из Алексея Навального инвалида, чтобы он уже физически не мог. Легко скакать с голым торсом в немолодом возрасте, когда у тебя есть не просто армия, но еще и армия врачей, да и физические силы. И все сделано для того, чтобы ты был человеком номер один. А у Навального возможность сохранить свое здоровье есть только собственными силами», – отметил Бунтман в эфире «Эха».