Кремль считает "полным абсурдом" новые санкции из-за ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований сравнивать ситуацию с Алексеем Навальным и смерть в СИЗО Сергея Магнитского в 2009 года, а вместе с тем и ожидать санкционного «списка Навального» по аналогии со «списком Магнитского». Самого Навального он называет «одним из российских заключенных», однако затем признает, что о нем во время телефонного диалога говорили президента Владимир Путин и Джо Байден.

«Санкции — это не то, чего нужно ожидать, это то, к чему нужно быть готовым. И вы знаете, что санкционные устремления наших оппонентов, к сожалению, приобретают все больше и больше постоянства. Но в данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных, ну, были бы полным абсурдом», — приводит слова представителя Кремля «Медуза».

Ничего похожего между случаями с Навальным и Магнитским Песков не увидел, несмотря на то, что они оба жалуются на схожее обращение в местах лишения свободы.

Отвечая на вопросы журналистов Песков сперва объясняет, что те «глубоко ошибаются», полагая, будто тема Навального «регулярно» поднимается в ходе дискуссий Путина с лидерами других стран, а затем добавляет, что кроме стран Запада есть и другие государства. На прямой вопрос о том, поднималась ли тема Навального в разговоре с Джо Байденом, о чем ранее заявила американская сторона, Песков все же подтвердил этот факт: «Она не то чтобы поднималась, не было никакого обсуждения. Она затрагивалась, да».