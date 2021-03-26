Песков об условиях содержания Навального: В других странах хуже

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы о многочисленных претензиях адвокатов Алексея Навального к его условиям содержания, которые они считают пыточными, заявив, что это не касается Кремля. При этом он не называет Навального по имени, используя слова «заключенный» или «осужденный», заверяя, что в других странах тюрьмы ещё хуже. Эти страны он так и не назвал, а то, что защита считает «пыткой», Кремль обозначил как «проявление дисциплины».

«Эти проявления дисциплины в тюрьмах других стран мира, они зачастую связаны с гораздо более грубыми и бесчеловечными проявлениями, это скорее относится к системам поддержания дисциплины и порядка исправительных учреждений, и не дело администрации президента это комментировать», — приводит «Дождь» слова Пескова.

Он также заверил, что не видит никаких возможных параллелей между Навальным и Сергеем Магнитским, погибшим в СИЗО «Матросская тишина» за тем исключением, что и в том и в другом случае речь идет о «заключенных и осужденных». Обращение супруги главного критика Кремля, потребовавшей освободить её мужа, Песков комментировать также отказался.

На вопрос, не кажется ли Кремлю, что происходящее вокруг Навального способствует его героизации, Песков ответил: «Нет, не кажется».